Entwicklung der Corona-Pandemie : Zwei weitere Menschen im Kreis Wesel gestorben

Kreis Wesel Die Zahl der Todesfälle im Kreis Wesel in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist weiter gestiegen. Wie der Kreis Wesel am Dienstag mitteilte, sind zwei weitere Menschen gestorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Es handelt sich um eine 87-jährige Frau und einen 93-jährigen Mann aus Dinslaken. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 181.

Die Zahl der bestätigten Fälle von nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist im Kreis Wesel vergleichsweise leicht angestiegen. Sie kletterte von 11.038 (Stand 8. Februar, 12 Uhr) auf aktuell 11.051, wie der Kreis Wesel am Dienstag mitteilte.

Der höchste Zuwachs mit acht Neuinfektionen wird für Rheinberg ausgewiesen. Von allen Corona-Erkrankten gelten 10.231 (Stand 9. Februar) als wieder genesen, 181 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 639 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden.