Konrad-Duden-Gymnasium Wesel : Weitere Lehrkraft positiv auf Corona getestet

Am Weseler Konrad-Duden-Gymnasium gibt es in der Lehrerschaft einen zweiten Corona-Fall. Foto: KDG

Wesel Am Weseler Konrad-Duden-Gymnasium gibt es einen neuen Corona-Fall: Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises Wesel wurde eine Lehrerin, die vom Angebot eines freiwilligen Tests Gebrauch gemacht hatte, positiv getestet. Symptome weise sie aber nicht auf.

Gesundheitsamt und Schulleitung hätten unmittelbar die Kontaktnachverfolgung eingeleitet. Die betroffene Lehrkraft habe sich nach Übermittlung des Testergebnisses umgehend nach Hause begeben und befinde sich in Quarantäne, heißt es. Erst am Montag hatte die Schule alle Eltern per Mail darüber informiert, dass ein Lehrer positiv getestet worden sei und sich in Quarantäne befinde. Die Kontaktpersonen seien ermittelt worden und eine weitere Kollegin befinde sich ebenfalls in Quarantäne.