Wegen Corona : „Wesel erleben“, PPP-Tage und Drachenbootrennen abgesagt

Wesel Jetzt ist es offiziell: Die Großveranstaltungen „Wesel erleben“, das PPP-Stadtfest und auch die Drachenbootregatta werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat die Stadt mitgeteilt.

Stadt, Wesel-Marketing und alle weiteren beteiligten Akteure seien sich ihrer Verantwortung zur Infektionsprävention bewusst und würden hierzu den bestmöglichen Beitrag leisten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gleichzeitig initiiere und schaffe man neue Veranstaltungsformate und Projekte zum Stadtmarketing, die den aktuellen Vorgaben entsprechen würden. „Wir haben in den vergangenen Wochen viele Dinge auf den Weg gebracht, die sehr viel positive Resonanz erfahren haben. Das werden wir weiter tun, insbesondere auch für die Sommermonate, und dabei gemeinsam mit den Kulturschaffenden und aktiven Partnern in der Stadt Neues und Interessantes schaffen“, betonen die beiden Wesel-Marketing-Geschäftsführer Thomas Brocker und Rainer Benien.

Die erste Auflage des Nispa-Autokinos an der Rheinpromenade war ein voller Erfolg. Innerhalb weniger Stunden waren alle 1250 Tickets vergriffen. Vom 26. Mai bis 3. Juni findet die zweite Auflage in Zusammenarbeit mit dem Comet Cine Center statt. Acht Filme laufen dann über die 16 mal acht Meter große Air-Screen-Leinwand auf der Festwiese, erneut präsentiert von der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe (Nispa). Los geht es jeweils gegen 21.45 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro pro Fahrzeug inklusive einer Person. Jede weitere Person kostet 3,50 Euro (bis 14 Jahre) beziehungsweise fünf Euro (ab 14 Jahre). Jede Person im Fahrzeug benötigt ein gültiges Ticket. Der Vorverkauf startet an diesem Samstag, 9. Mai, 19 Uhr. Die Tickets sind online unter cometkinos-wesel.com erhältlich. Folgende Filme werden gezeigt: Dienstag, 26. Mai: The Gentlemen; Mittwoch, 27. Mai: Jumanji: The next Level; Donnerstag, 28. Mai, Nigthlife; Samstag. 30. Mai: Die Känguru-Chroniken; Sonntag, 31. Mai: König der Löwen; Montag, 1. Juni: Yesterday; Dienstag, 2. Juni: Le Mans 66; Mittwoch, 3. Juni: Bad Boys for Life (Bad Boys III).