Masken- und Testpflicht in Einrichtungen : Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Wesel

Im Sommer wenig beachtet, jetzt wieder überall aktuell: die Maskenpflicht. Foto: dpa/Arne Dedert

Wesel Von der Testpflicht vor dem Besuch in Krankenhäusern bis zu FFP2-Masken in Bus und Bahn: Seit Anfang Oktober gelten neue Regeln. Was die Weseler jetzt wissen müssen.

Von Julia Hagenacker und Fritz Schubert

Die Situation könnte kaum verwirrender sein. Bundestag und Bundesrat haben unlängst Änderungen beim Infektionsschutzgesetz beschlossen. Zu Beginn des Monats Oktober wurden die Corona-Regeln verschärft. Viele Menschen haben das aber gar nicht mitbekommen. Für welche öffentlichen Einrichtungen jetzt wieder eine tagesaktuell Test- und Maskenpflicht gilt und für welche nicht – ein Überblick.

Im Rathaus Aktuell besteht für Besucher und Mitarbeiter keine Maskenpflicht im Weseler Rathaus. Die Stadt empfielt jedoch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Eine frisch entschiedene Ausnahme betrifft Sitzungen der Ausschüsse und des Rates. In diesen gilt ab sofort Maskenpflicht, weil dabei der 1,50-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann..



In Einrichtungen des Kreises Der Kreis Wesel hält derweil an der Maskenpflicht fest. Heißt: Im Weseler Kreishaus, im Jugend- und Veterinäramt an der Jülicher Straße in Wesel, im Dienstleistungszentrum in Moers (Straßenverkehrsamt), im Gesundheitsamt in Moers und in den Erziehungsberatungsstellen des Kreises in Dinslaken, Moers, Kamp-Lintfort und Xanten benötigen Besucherinnen und Besucher einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, wenn sie persönlich vor Ort Termine wahrnehmen wollen. Damit macht die Kreisverwaltung von ihrem Hausrecht Gebrauch. „Das Tragen einer Maske ist gleichzeitig eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus“, sagt Landrat Ingo Brohl. „Um Infektionen innerhalb des Kreishauses zu vermeiden, bleibt die Maskenpflicht in unseren Gebäuden daher also bis auf Weiteres bestehen. Wir warten das weitere Infektionsgeschehen ab und bewerten die Situation dann erneut.“



Im Marien-Hospital Wesel Für den Zutritt zum Krankenhaus wird ein offizieller Test benötigt: negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) oder ein negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden; kein Selbsttest). Ausgenommen sind laut Internet-Info des MHW die KV-Notdienstpraxen, die Kinder-Notaufnahme und die ZNA. Zwingend erforderliche Begleitpersonen werden von der Testpflicht ausgenommen. Kinder bis sechs Jahren sind von der Testnachweispflicht befreit. Für den Zutritt zum Krankenhaus ist eine FFP2-Maske erforderlich. Ausgenommen sind gehörlose Personen. Kinder von sechs bis 14 Jahren benötigen einen einfachen Mund-Nasenschutz. Ab 15 Jahren gilt dann die FFP2-Maskenpflicht. Auch der Zugang zu den KV-Notdienstpraxen ist nur mit einer FFP2-Maske möglich.

Die Besuchszeiten sind von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. In dieser Zeit kann jeder Patient von einer Person besucht werden. Die maximale Besuchszeit beträgt eine Stunde. Diese kann nicht unter zwei oder mehreren Personen aufgeteilt werden.

Alle Besucher müssen während ihres gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus eine FFP2-Maske tragen. Die Maske darf auch im Patientenzimmer nicht abgenommen werden. Die Cafeteria ist für Besucher und Gäste wieder geöffnet. Gäste müssen ebenfalls die gültigen Zutrittsregelungen zum Krankenhaus erfüllen (negativer offizieller Test).

Vor und nach der Geburt können Mutter und Kind täglich von 10 bis 18 Uhr vom Vater oder einem festgelegten Angehörigen und maximal zwei Geschwisterkindern besucht werden. Innerhalb der Besuchszeit ist dies für maximal vier Stunden möglich. Vater und Geschwisterkinder ab sechs Jahre benötigen einen offiziellen Test: negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) oder negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden; kein Selbsttest). Die Begleitung zu vorgeburtlichen Terminen ist ebenfalls möglich.

Von den festen Besuchszeiten ausgenommen sind eine Begleitperson von Kindern, eine Person zur Geburtsbegleitung (bei geplanter Geburt ist ein negatives Testergebnis vorzulegen; im Notfall erfolgt eine Abstimmung mit dem Team der Geburtshilfe). Für Besuch von sterbenden Patienten gilt weiterhin: Die Patienten auf Isolationsstationen dürfen keinen Besuch empfangen, Besuche von Intensivpatienten, wenn nicht isoliert, werden zugelassen (keine verderblichen Speisen für Patienten auf den Isolationsstationen mitbringen). Zutritt erhält nur, wer symptomfrei ist und keinen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Die Kapelle ist für Patienten und für Besucher von Patienten unter Einhaltung der Hygieneregeln geöffnet.



Im Evangelischen Krankenhaus Wesel Das EVK informiert auf seiner Internetseite über die aktuellen Regeln. Demnach gelten tägliche Besuchszeiten von Montag bis Sonntag von 10 bis 12.00 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Eingang ist über das Foyer. Jeder Patient kann pro Tag einen Besucher empfangen. Alle Besucher müssen ein negatives Testergebnis vorweisen. Der Test muss durch eine offizielle Teststelle erbracht werden. Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Das Evangelische Krankenhaus macht auf seine eigene Einrichtung auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang aufmerksam, die kostenfrei einen Bürger-Schnelltest durchführt. Besucher erhalten in diesem Fall hier schon Ihre Zugangsberechtigung in Form eines Bändchens und erleichtern sich und dem EVK die Zugangskontrolle. Dafür ist in dem Testzentrum das Ausfüllen einer Selbstauskunft, welche den Status Patienten-Besucher bestätigt erforderlich. Zutritt wird nur bei Symptomfreiheit gewährt. Während der gesamten Dauer des Besuches muss durchgängig eine FFP2 Maske getragen werden. Diese darf auch im Patientenzimmer nicht abgesetzt werden. Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind – oder bei denen der Verdacht besteht – sollen sich vorher telefonisch am Empfang unter Tel . 0281 1061 anmelden. Der Zugang erfolgt dann über den Nachtzugang der Zentralen Notaufnahme.



In Pflegeheimen Mit der neuen Coronaschutzverordnung müssen sich auch Besucher von Pflegeheimen auf Veränderungen einstellen. Beim Betreten der Einrichtung müssen sie – unabhängig von ihrem Impfstatus – eine FFP2-Maske tragen, einen tagesaktuellen, negativen Corona-Schnelltestnachweis oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als maximal 48 Stunden) vorlegen.

Eine FFP2-Maskenpflicht gilt nach dem neuen Infektionsschutzgesetz aber eigentlich auch für Bewohner, sobald sie ihr Zimmer verlassen und sich in Gemeinschaftsräumen aufhalten. Pflegeheimbetreiber kritisieren die Regelung als schwerwiegenden und unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. Keiner anderen Bevölkerungsgruppe werde zugemutet, trotz vier Impfungen im eigenen Zuhause eine Maske zu tragen, heißt es. Unterdessen hat das Land NRW die Maskenpflicht für Bewohner aufgeweicht.