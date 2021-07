„Das ist ein anderes Leben“ : Warum ein Mann aus Hamminkeln seine Impftermine verschenkt hat

Info

Ehrung Sultan Masood Dakik (53) ist bekannt geworden unter anderem durch seinen Einsatz für Flüchtlinge. In Anerkennung für sein Engagement für Flüchtlinge, benachteiligte Menschen und Waisenkinder wurde der Brüner am 5. Februar 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Hilfe Dakik ist Initiator mehrerer humanitärer und sozialer Hilfsprojekte. Unter anderem hat er ein Projekt in Nordafghanistan unterstützt, dass der Ausbildung von 60 Frauen zu Schneiderinnen diente.