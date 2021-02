Untersuchung zeichnet schlimmes Bild : So schwer trifft die Corona-Pandemie Hotels und Herbergen in Schermbeck

So schwer trifft die Corona-Pandemie Hotels und Herbergen in Schermbeck

Schermbeck Das Statistische Landesamt NRW analysierte die Lage von Beherbergungsbetrieben im ganzen Land. Besonders während der Lockdowns spitzt sich deren Lage logischerweise zu. In Schermbeck sind die Folgen jedoch schlimmer als woanders im Kreis Wesel.

Die Corona-Pandemie hat das Angebot von Hotels und Gaststätten in der Gemeinde verringert. Das geht aus einer Untersuchung des Statistischen Landesamts NRW hervor, in der die Entwicklung von Betrieben mit mindestens zehn Betten untersucht wird. In Schermbeck waren demnach im Jahr 2019 noch zehn Betriebe geöffnet, 2020 nur noch acht. Die Zahl der angebotenen Betten ging im selben Zeitraum von 503 auf 332 zurück.