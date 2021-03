Hilfe für den benachbarten Kreis : Mediziner aus Schermbeck impft Lehrer in Dorsten

Hausmeister Torsten Leiers war einer der ersten Impflinge, die Christian Neukam gegen das Coronavirus impfte. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Christian Neukam und sein Team halfen, 190 Personen aus vier Kollegien das Vakzin zu spritzen. Wie die Impfung in einer Sporthalle ablief und wie seine Praxis in der Gemeinde hilft, das Virus einzudämmen.

Von Helmut Scheffler

Die Verbindungen der Gemeinde Schermbeck zur Stadt Dorsten jenseits der Grenze zum Kreis Recklinghausen waren schon vor der kommunalen Neuordnung des Jahres 1975 immer stärker ausgeprägt als zur 20 Kilometer entfernten Kreisstadt Wesel. So hatte der Kreis Recklinghausen auch in Corona-Zeiten kein Problem, einem mobilen Impfteam aus dem rheinischen Schermbeck die Genehmigung zu erteilen, Lehrer im westfälischen Dorsten gegen das Coronavirus zu impfen.

Seit März 2020 ist das Praxisteam des Schermbecker Arztes Christian Neukam in die Arbeit zur Bekämpfung des Coronavirus eingebunden. Regelmäßig waren der Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin und einige seiner 30 Mitarbeiter mit einem Abstrichmobil an der Schermbecker Gesamtschule im Einsatz. Seit einem Dreivierteljahr übernahm das Team eine ähnliche Aufgabe an der Dorstener „von-Ketteler-Schule“.

Als der Kreis Recklinghausen Ärzte suchte, die bereit waren, Impfungen von Erziehern und Lehrern in Kindertagesstätten und Schulen vorzunehmen, meldete sich Neukam an. In Absprache mit Schulleiter Klaus Franken von der Förderschule „von-Ketteler-Schule“ wurde in der schuleigenen Turnhalle eine Impfstraße aufgebaut, in der am Freitag auch die Lehrer der Haldenwangschule, der Augusta-Schule und der privaten Maria-Montessori-Schule geimpft wurden. Im Verlauf des Nachmittags wurden 190 Lehrer geimpft.

An mehreren Stationen sorgten einzelne Teams für einen reibungslosen Ablauf. Im Eingangsbereich der Turnhalle und in einem von drei Umkleideräumen wurden die Lehrer vom Team empfangen. Ein Schnelltest mit der Abstrichfeder im Rachenbereich stellte innerhalb von 15 Minuten sicher, dass kein Lehrer mit einem positiven Testergebnis den Impfbereich in der Turnhalle betreten konnte. Wer negativ getestet wurde, durfte in der Mitte der Turnhalle einen der drei Stände des Dokumentations-Teams aufsuchen. Dort wurden die Identität überprüft, die Einwilligung zum Impfen festgestellt und die Impfausweise ausgefüllt.

Die Impfung konnte an fünf Stellen vorgenommen werden. „Es hat nicht wehgetan“, versicherte der Hausmeister Torsten Leiers als einer der ersten Impflinge und ermutigte manchen Impfling, etwas couragierter zum Impfplatz zu schreiten. Als Impfstoff wurde das Material von Astrazeneca verwendet, weil keine aufwendige Kühlung nötig war. Die Lagerung und der Transport waren bei Kühlschranktemperaturen möglich. Nach dem Impfen begaben sich die Impflinge in die Mensa. Ein 20-minütiger Aufenthalt sollte sicherstellen, dass keine extremen Nebenwirkungen zu beobachten waren. Dafür war ein Notfallsanitäter anwesend.