Wegen der aktuellen Pandemie-Lage : Fähren in Bislich und Obrighoven müssen den Betrieb ruhen lassen

Fährt aktuell nicht: Die Fähre „Keer Tröch II“. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Wesel Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass die beliebten Fähren stehenbleiben müssen. Das hat die Verwaltung aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens entschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die jüngsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Ausflügler im Raum Wesel müssen bis auf Weiteres auf die Fähren „Keer tröch II“ in Bislich und „Quertreiber“ in Obrighoven verzichten. Die Fährleitung des Heimat- und Bürgervereins Bislich teilte am Mittwochmorgen mit, dass der Betrieb seines bei Fußgängern und Radlern beliebten Bötchens wegen der aktuellen Pandemie-Lage auf behördliche Anordnung eingestellt ist.

Gerd Füting vom Ordnungsamt der Stadt Wesel sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Entscheidung in Abstimmung mit der Stadt Xanten getroffen wurde. Erst am vergangenen Sonntag war die Rheinfähre „Keer tröch“ in die neue Saison gestartet. Dabei hatten jene Rahmenbedingungen gegolten, die bereits im Vorjahr angewendet worden waren. Dazu zählte unter anderem die Halbierung der Passagierzahl auf 25.

Ebenfalls an seiner Kette bleibt an der RWE-Straße in Obrighoven der „Quertreiber“, der am vergangenen Wochenende aus dem Winterquartier zur Lippe gebracht worden war. Für ihn war ursprünglich der Karsamstag als Starttag ausgeguckt. Doch auch diese in Selbstbedienung zu betreibende Personenfähre bleibt nun zunächst im Wartestand.

(fws)