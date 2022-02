Eine Übersicht für Wesel : Diese Apotheker starten mit der Corona-Schutzimpfung

Wesel Ab Dienstag können sich Impfwillige auch in den Weseler Apotheken ihren Schutz vor dem Coronavirus holen. Doch zum Start am 8. Februar sind nur zwei von insgesamt 14 Apotheken dabei. Das hat viele Gründe.

Bei der Anker-Apotheke am Kaiserring, in der Bären-Apotheke im Real-Markt, in der Engel-Apotheke auf dem Fusternberg, in der Flürener Flora-Apotheke und in der St.-Willibrordus-Apotheke in der Feldmark heißt es, dass man nicht über die nötigen Räumlichkeiten verfüge. In der Blankenburg-Apotheke wird betont, dass der Aufwand und die Investitionen einfach zu groß seien. Aus verschiedenen Gründen – unter anderem, weil das Personal fehlt – wird auch die Büdericher Apotheke ihren Kunden kein Impfangebot machen. In der Apotheke am Wittenberg in Obrighoven ist man sich aktuell noch unsicher, ob man die Möglichkeit nutzen und Kunden impfen will oder nicht.