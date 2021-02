Hilfe für die Gesundheitsämter im Kreis Wesel : Warum derzeit zwölf Soldaten in der Akademie Klausenhof wohnen

Dingden Die zwölf Männer greifen den Gesundheitsämtern des Kreises Wesel unter die Arme und nehmen Abstriche für Corona-Tests. Landrat Ingo Brohl hatte die Hilfe zuvor angefordert. Sie könnte nun verlängert werden.

Seit jeher hilft die Akademie Klausenhof, wenn Not am Mann ist. So auch in Corona-Zeiten. Um die Gesundheitsämter im Kreis Wesel zu unterstützen, hat Landrat Ingo Brohl Hilfe von der Bundeswehr angefordert (wir berichteten). Damit die hilfsbereiten Soldaten unter Oberstleutnant Peter Barth vom Kreisverbindungskommando Wesel eine angenehme Unterkunft haben, hat sich die Akademie Klausenhof dazu bereit erklärt, ihnen die Tagungsunterkünfte im gehobenen Hotelstil im Haus Dingden zur Verfügung zu stellen.