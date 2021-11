Schreiben an den NRW-Gesundheitsminister : Landrat will Impfzentrum wieder öffnen

Landrat Ingo Brohl steht in einer der Kabinen im Impfzentrum in der Weseler Niederrheinhalle. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel In einem aktuellen Schreiben an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann fordert Landrat Ingo Brohl, dass das Impfzentrum in der Niederrheinhalle wieder die Arbeit aufnimmt. Das sei im Sinne der Bürger und wichtig für deren Schutz vor dem Coronavirus, so die Argumente.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Landrat Ingo Brohl setzt sich dafür ein, dass das Impfzentrum in der Niederrheinhalle wieder öffnet. „Auf Grund aktueller Rückmeldungen stellt sich heraus, dass gerade ältere Menschen dort ihre Auffrischungs- beziehungsweise Boosterimpfung erhalten möchten, wo sie auch ihre Erst- und Zweitimpfungen erhalten haben“, so Brohl in einem Schreiben an den NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Er ergänzt: „Ich plädiere daher dringend an Sie, zusätzlich zu stationären, dezentralen Impfstellen und den mobilen Impfangeboten auch die Wiedereröffnung zumindest eines Impfzentrums im Kreis Wesel zu ermöglichen, um die Bevölkerung über 60 Jahren schneller und effizienter schützen und damit auch die Krankenhäuser entlasten zu können.“ Auch wenn die mobilen und semistationären Angebote des Kreises gut angenommen würden, sei dieser Schritt erforderlich.

In dem Schreiben vom 9. November bittet Brohl im Hinblick auf die rasant steigende Zunahme von Infektionen auch um eine Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Schnelltests: „Gerade bei einem so klaren Infektionsgeschehen brauchen wir Anreize für die Bevölkerung, sich häufig testen zu lassen.“ Er führt aus, dass die eingeführte Kostenpflicht die Impfbereitschaft offensichtlich nicht signifikant erhöht habe. „Verantwortungsbewusste geimpfte Menschen sind dadurch von regelmäßigen Testungen ferngehalten worden“, sagt Brohl.

(RP)