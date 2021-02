Virus-Variante gilt als ansteckender : Britische Corona-Mutation fünf Mal im Kreis nachgewiesen

Kreis Wesel Labortests bestätigten, dass zwei Personen aus Moers und drei aus Hamminkeln das mutierte Virus in sich tragen. Ein Teil von ihnen steckte sich während einer Auslandsreise an. Landrat Ingo Brohl ruft die Bürger dazu auf, sich gut vor einer Ansteckung zu schützen.

Die britische Mutation des Coronavirus hat den Kreis Wesel erreicht. Wie der Kreis am Montag mitteilte, sei die Virus-Variante B.1.1.7 am vergangenen Wochenende bei zwei Personen aus Moers und drei Personen aus Hamminkeln nachgewiesen worden. Das hätten spezielle Labortests bestätigt, die das Gesundheitsamt in Verdachtsfällen in Auftrag gibt.

Die Mutation, die zuerst in Großbritannien festgetsellt wurde und so auch ihren Namen erhielt, gilt unter Experten als ansteckender als das ursprüngliche Virus. Landrat Ingo Brohl appelliert daher an die Bevölkerung: „Die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sowie die Vermeidung unnötiger (Auslands-)Reisen und sozialer Kontakte ist jetzt noch einmal für uns alle sehr viel wichtiger geworden.“ Für ihn war es unvermeidbar, dass die Mutation in der Region auftaucht. „Genau wie bei den ersten Coronafällen in Deutschland vor etwa einem Jahr war es auch bei der Mutation leider nur eine Frage der Zeit, bis sie den Kreis Wesel erreicht“, sagt Brohl.