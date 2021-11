Grund ist die aktuelle Corona-Lage : Eine-Welt-Basar in Hamminkeln fällt erneut aus

Hamminkeln Die Akademie Klausenhof betont, dass die Sicherheit angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung vorgeht. Auch Bürgermeister Bernd Romanski ist in „extremer Sorge“ wegen steigender Fallzahlen. Wie die Verwaltung darauf reagiert.

Auch in diesem Jahr ist kein adventlicher Bummel für Tausende in Dingden möglich, denn der Eine-Welt-Basar in der Akademie Klausenhof wird erneut abgesagt. Er ist sonst eine der größten Veranstaltungen seiner Art in der Region. „Corona und die Entwicklung der Fallzahlen machen mir extrem Sorge“, sagte Bürgermeister Bernd Romanski. Die Dynamik akuter Fälle sei außerordentlich: Von sieben Corona-Fällen am 22. Oktober ist die Zahl in Hamminkeln aktuell auf 38 gestiegen (Stand 11. November).

Der Eine-Welt-Basar in der Akademie Klausenhof gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Adventsmärkten in der Region. Er hat eine Spannbreite an Angeboten und Veranstaltungen zu bieten, die in ihrer Zusammenstellung einzigartig sind. Die Erlöse der teilnehmenden Organisationen fließen in Hilfsprojekte in Entwicklungsländern. Dank der vielen Besucher in den letzten Jahren konnten eben diese finanziell gut und erfolgreich unterstützt werden.