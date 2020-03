Service trotz Corona-Krise : Grünschnittannahme ab Montag auf

Der Wertstoffhof an der Werner-von-Siemens-Straße geht wieder in Betrieb. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Die Schließung des ASG-Wertstoffhofes wegen der Corona-Krise hat viele Weseler getroffen und auch die Politik auf die Suche nach Lösungen gehen lassen. Unterdessen hat der für seinen Service beliebte städtische Betrieb, wie am Montag angekündigt, nun sein Konzept für die schrittweise Öffnung vorgelegt.

Ausschließlich für die Anlieferung von Grünschnitt öffnet der ASG in der Karwoche wieder seinen Wertstoffhof, obwohl Bundes- und Landesregierung ihre Vorsorgemaßnahmen noch nicht gelockert haben. Es gelten die bekannten Öffnungszeiten. Zusätzlich ist einmalig am Montag, 6. April, von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Das Vorgehen sei mit dem Krisenstab der Stadt abgestimmt.

„Mit der dann rund dreiwöchigen Schließung haben wir dem Gebot der Stunde, möglichst alle Aktivitäten in der Öffentlichkeit ruhen zu lassen, so gut es ging Rechnung getragen“, sagte Betriebsleiter Franz Michelbrink. Genauso wolle man nun dem Wunsch der Bürger nachkommen, ihren Grünschnitt abgeben zu können. „Weil wir den Wertstoffhof zunächst nur für diesen Zweck öffnen, können wir den Betrieb in der Corona-Krise so organisieren, dass alle Bürger und Mitarbeiter ausreichend Abstand halten können“, erklärte Michelbrink.