Kreis Wesel : Chance in der Krise: In manchen Schulen wird gebaut

Kreis Wesel Wie reagieren die Kommunen auf ungenutzte Infrastruktur? Wir haben uns beim Kreis Wesel und in der Kreisstadt umgehört.

Die wenigsten Probleme, etwas zu beschleunigen, sieht aktuell der Kreis Wesel. Wie das fürs Bauen zuständige Vorstandsmitglied Helmut Czichy auf Anfrage unserer Redaktion sagt, ist mit einigen solcher Vorhaben schon begonnen worden. Es sind im wesentlichen Projekte, die für die Schulferien vorgesehen waren. Die beauftragten Firmen waren bereit und in der Lage, die Arbeiten vorzuziehen. So komme man laut Czichy, nicht in Not, dass etwas vor Ferienende nicht fertig werde. Konkret laufen Arbeiten am Berufskolleg in Wesel, wo die Asbestsanierung fortgesetzt wird. Ferner geht es um Bodenbeläge, Arbeiten an der Elektrik und Trockenbau. Ebenfalls gewerkelt wird in den Förderschulen am Ring in Wesel und in Alpen-Bönninghardt.