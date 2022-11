Corona im Kreis Wesel : Impfzentren sollen zum Jahresende schließen

Kreis Wesel Die Verwaltung des Kreises stellt auch die mobilen Impfangebote grundsätzlich ein, muss aber kurzfristig reagieren können. Was die Gründe dafür sind.

Aufgrund des 30. Impferlasses des Landes NRW wird der Kreis Wesel zum Jahresende seine Impfangebote komplett einstellen. Das teilt die Verwaltung mit. Dies beinhalte auch die beiden Impfzentren in der Niederrheinhalle Wesel und im Gesundheitsamt in Moers. Der letzte Betriebstag des Impfzentrums in Wesel ist Samstag, 17. Dezember 2022. Die letzten Impfungen in Moers finden am Freitag, 23. Dezember 2022, statt. Der letzte Tag für Kinderimpfungen in der Weseler Niederrheinhalle ist Samstag, 26. November 2022.