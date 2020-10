Entwicklung der Pandemie : Inzidenzwert im Kreis Wesel sinkt leicht

Kreis Wesel Die Corona-Pandemie entwickelt sich im Kreis Wesel weiter nach oben. Am Dienstagmittag meldet die Kreisverwaltung eine Zunahme um 34 auf nunmehr 2140 nachgewiesene Fälle. Parallel sinkt der Inzidenzwert leicht.

Der Zuwachs verteilt sich auf zehn der 13 kreisangehörigen Kommunen. Am stärksten war er in Moers mit neun und in Kamp-Lintfort mit acht neuen Infektionsfällen. Jeweils vier kamen in Rheinberg und Schermbeck hinzu, drei in Voerde, zwei in Hamminkeln sowie jeweils einer in Dinslaken, Neukirchen-Vluyn, Wesel und Xanten.