Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Zwei weitere Menschen verstorben

In einem Labor werden Corona-Tests bearbeitet (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Am Mittwoch hat der Kreis Wesel 180 neue Corona-Fälle gemeldet. Knapp ein Drittel davon sind in Moers aufgetreten. Eine 89 Jahre alte Frau aus Hamminkeln und ein 76 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort sind verstorben. Ein Überblick über die Lage in den Städten und Gemeinden.

Neue und aktive Fälle Der Kreis Wesel meldete am Mittwoch 180 neue Corona-Infektionen. Am Dienstag waren es 40, am Montag 381. Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 gab es kreisweit insgesamt 28.145 Corona-Fälle (Stand 22. Dezember, 12 Uhr). Davon gelten 25.974 Personen wieder als genesen. Unterm Strich sind damit zurzeit 1824 Menschen im Kreisgebiet infiziert.

7-Tage-Inzidenz Der Wert ist ganz leicht gestiegen und liegt am Mittwoch bei 181,6 (Dienstag: 181,1; Montag: 197,2).

Der Wert ist ganz leicht gestiegen und liegt am Mittwoch bei 181,6 (Dienstag: 181,1; Montag: 197,2). Schulen und Kitas Aktuell gibt es 344 Corona-Fälle an Schulen und Kitas (Stand: 20. Dezember). In diesem Zusammenhang befinden sich 562 Menschen in Quarantäne. Seit den Herbstferien wurden 1890 Personen in Schulen und Kitas positiv getestet.

Aktuell gibt es 344 Corona-Fälle an Schulen und Kitas (Stand: 20. Dezember). In diesem Zusammenhang befinden sich 562 Menschen in Quarantäne. Seit den Herbstferien wurden 1890 Personen in Schulen und Kitas positiv getestet. Lage in Krankenhäusern 76 Menschen waren zuletzt wegen Covid-19 in Krankenhäusern im Kreis (Stand: 21. Dezember). Davon mussten 15 Personen auf der Intensivstation behandelt und sieben von ihnen beatmet werden. Einen Tag vorher (20. Dezember) lauteten die Zahlen: 81 Patienten, davon 17 auf der Intensivstation, davon acht mit Beatmung.

76 Menschen waren zuletzt wegen Covid-19 in Krankenhäusern im Kreis (Stand: 21. Dezember). Davon mussten 15 Personen auf der Intensivstation behandelt und sieben von ihnen beatmet werden. Einen Tag vorher (20. Dezember) lauteten die Zahlen: 81 Patienten, davon 17 auf der Intensivstation, davon acht mit Beatmung. Todesfälle Im Kreis Wesel Wesel sind zwei weitere Menschen verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Es handelt sich um eine 89 Jahre alte Frau aus Hamminkeln und einen 76 Jahre alten Mann aus Kamp-Lintfort. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 347.

Das sind die aktuellen Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden:

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 529 (+5), davon genesen: 488. Gestorben: 7. Aktive Fälle: 34.

(12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 529 (+5), davon genesen: 488. Gestorben: 7. Aktive Fälle: 34. Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4635 (+24), davon genesen: 4323. Gestorben: 61. Aktive Fälle: 251.

(67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4635 (+24), davon genesen: 4323. Gestorben: 61. Aktive Fälle: 251. Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1291 (+12), davon genesen: 1184. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 94.

(26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1291 (+12), davon genesen: 1184. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 94. Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 596 (+4), davon genesen: 563. Gestorben: 3. Aktive Fälle: 30.

(13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 596 (+4), davon genesen: 563. Gestorben: 3. Aktive Fälle: 30. Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2975 (+11), davon genesen:

2699. Gestorben: 46. Aktive Fälle: 230.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 7197 (+57), davon genesen: 6607. Gestorben: 83. Aktive Fälle: 507.

(103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 7197 (+57), davon genesen: 6607. Gestorben: 83. Aktive Fälle: 507. Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1639 (+7), davon genesen: 1497. Gestorben: 26. Aktive Fälle: 116.

(26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1639 (+7), davon genesen: 1497. Gestorben: 26. Aktive Fälle: 116. Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1896 (+7), davon genesen: 1777. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 106.

(31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1896 (+7), davon genesen: 1777. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 106. Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 520 (+5), davon genesen: 490. Gestorben: 0. Aktive Fälle: 30.

(13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 520 (+5), davon genesen: 490. Gestorben: 0. Aktive Fälle: 30. Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 442 (+6), davon genesen: 402. Gestorben: 11. Aktive Fälle: 29.

(8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 442 (+6), davon genesen: 402. Gestorben: 11. Aktive Fälle: 29. Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2134 (+16), davon genesen: 1965. Gestorben: 30. Aktive Fälle: 139.

(35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2134 (+16), davon genesen: 1965. Gestorben: 30. Aktive Fälle: 139. Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 3271 (+21), davon genesen: 3022. Gestorben: 44. Aktive Fälle: 205.

(60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 3271 (+21), davon genesen: 3022. Gestorben: 44. Aktive Fälle: 205. Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1020 (+3), davon genesen: 957. Gestorben: 10. Aktive Fälle: 53.

(21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1020 (+3), davon genesen: 957. Gestorben: 10. Aktive Fälle: 53. Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 28.145 (+180), davon genesen: 25.974, gestorben: 347. Aktive Fälle: 1824.

Dieser Artikel wird von unserer Redaktion fortlaufend aktualisiert. Basis sind die Zahlen, die der Kreis Wesel als zuständiges Gesundheitsamt in der Regel montags bis freitags um die Mittagszeit veröffentlicht.

