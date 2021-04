Aktuelle Zahlen zur Pandemie : Corona – das ist die aktuelle Lage im Kreis Wesel

Kreis Wesel Wie viele Menschen im Kreis Wesel infiziert sind, wie viele Todesfälle es gibt und wo derzeit die 7-Tages-Inzidenz liegt. Ein Überblick über Zahlen, Daten und Fakten zur Entwicklung der Pandemie in den Städten und Gemeinden.

Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zur Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Wesel. Dieser Artikel wird von unserer Redaktion fortlaufend aktualisiert. Basis sind die Zahlen, die der Kreis Wesel in der Regel montags bis freitags um die Mittagszeit veröffentlicht.

Gesamtzahl Im Kreis Wesel sind am Freitag 113 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der bisher seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Fälle im Kreis auf insgesamt 16.178. Ende Februar 2020 war erstmals ein Mensch im Kreis Wesel positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Quarantäne Von den 16.178 Menschen im Kreis Wesel, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde, gelten 14.499 Frauen und Männer wieder als genesen. Aktuell sind 1411 Menschen in Quarantäne, weil sie positiv auf das Virus getestet wurden und andere anstecken könnten. Sie werden als „aktive Fälle“ bezeichnet.

7-Tage-Inzidenz Sie ist leicht gefallen: auf 131,5 nach 134,4 am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Behandlung In den Krankenhäusern werden 143 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt (Stand: 29. April 2021). Von ihnen liegen 29 auf der Intensivstation, 15 müssen beatmet werden. Am Mittwoch, 28. April, waren es 147 Corona-Patienten gewesen, von denen 29 auf der Intensivstation lagen und 20 beatmet wurden.

Todesfälle Am Freitag hat der Kreis vier weitere Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Alle wohnten in Wesel. Bei den Toten handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 81 und 94 Jahren sowie um einen 86- und einen 91-Jährigen. Insgesamt gibt es bisher 268 Todesfälle im Kreis Wesel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Virusmutationen Immer freitags hatte der Kreis Wesel eine Bestandsaufnahme zur Verbreitung von Virusmutationen veröffentlicht, letztmalig am 16. April. Demnach wurde bis zum 16. April in 1805 Fällen eine Infektion mit der Virusvariante B 1.1.7 (Variante aus Großbritannien) nachgewiesen. Dies entsprach 78 Prozent der Gesamtzahl der Neuinfektionen der vorherigen sieben Tage. Darüber hinaus wurde in elf Fällen eine Infektion mit der Virusvariante B 1.351 (Variante aus Südafrika) nachgewiesen. Laut Pressestelle des Kreises Wesel war dies die letzte Auswertung der Mutationsvarianten. Grund dafür sei, dass die britische Variante sich mittlerweile durchgesetzt habe.