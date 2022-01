Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Auch am Donnerstag mehr als 1000 Neuinfektionen

Coronatests werden im Labor bearbeitet (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Der Kreis Wesel hat am Donnerstag erneut mehr als 1000 Corona-Infektionen gemeldet. Auch die Zahl der Patienten auf den Normalstationen in den Krankenhäusern steigt leicht. Ein Überblick über die Lage in den Städten und Gemeinden.

Neue und aktive Fälle Der Kreis Wesel meldete am Donnerstag 1196 neue Corona-Infektionen. Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 gab es kreisweit nun insgesamt 40.953 Corona-Fälle. Davon gelten 31.564 Personen wieder als genesen. Unterm Strich sind damit zurzeit 9028 Menschen im Kreisgebiet infiziert.

Der Wert lag am Donnerstag bei 1233,1 (Mittwoch: 119,8; Dienstag: 1056,6; Montag 944,8; Freitag 715,3). Lage in Krankenhäusern 81 Menschen waren zuletzt wegen Covid-19 in den Krankenhäusern im Kreis Wesel (Stand: 26. Januar). Davon mussten elf Personen auf der Intensivstation behandelt und vier von ihnen beatmet werden. Am 25. Januar lauteten die Zahlen: 75 Patienten, davon elf auf der Intensivstation, davon vier mit Beatmung.

Seit den Herbstferien bis Montag, 24. Januar, gab es an Schulen und Kitas im Kreis 2442 bestätigte Infektionen. Zurzeit gibt es 305 Fälle an solchen Einrichtungen, 553 Menschen sind in Quarantäne. Todesfälle Im Kreis Wesel sind bisher 361 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben.

Das sind die aktuellen Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden:

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 736 (+16), davon genesen: 591. Gestorben: 8. Aktive Fälle: 137.

(12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 736 (+16), davon genesen: 591. Gestorben: 8. Aktive Fälle: 137. Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 6731 (+177), davon genesen: 5182. Gestorben: 62. Aktive Fälle: 1487.

(67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 6731 (+177), davon genesen: 5182. Gestorben: 62. Aktive Fälle: 1487. Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1775 (+45), davon genesen: 1475. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 287.

(26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1775 (+45), davon genesen: 1475. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 287. Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 825 (+13), davon genesen: 655. Gestorben: 3. Aktive Fälle: 167.

(13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 825 (+13), davon genesen: 655. Gestorben: 3. Aktive Fälle: 167. Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4400 (+177), davon genesen: 3241. Gestorben: 47. Aktive Fälle: 1112.

(37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4400 (+177), davon genesen: 3241. Gestorben: 47. Aktive Fälle: 1112. Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 10.811 (+366), davon genesen: 8196. Gestorben: 93. Aktive Fälle: 2522.

(103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 10.811 (+366), davon genesen: 8196. Gestorben: 93. Aktive Fälle: 2522. Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2492 (+76), davon genesen: 1807. Gestorben: 26. Aktive Fälle: 659.

(26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2492 (+76), davon genesen: 1807. Gestorben: 26. Aktive Fälle: 659. Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2679 (+75), davon genesen: 2131. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 535.

(31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2679 (+75), davon genesen: 2131. Gestorben: 13. Aktive Fälle: 535. Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 723 (+11), davon genesen: 624. Gestorben: 0. Aktive Fälle: 99.

(13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 723 (+11), davon genesen: 624. Gestorben: 0. Aktive Fälle: 99. Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 659 (+14), davon genesen: 495. Gestorben: 11. Aktive Fälle: 153.

(8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 659 (+14), davon genesen: 495. Gestorben: 11. Aktive Fälle: 153. Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2951 (+79), davon genesen: 2309. Gestorben: 30. Aktive Fälle: 612.

(35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2951 (+79), davon genesen: 2309. Gestorben: 30. Aktive Fälle: 612. Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4696 (+107), davon genesen: 3709. Gestorben: 45. Aktive Fälle: 942.

(60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4696 (+107), davon genesen: 3709. Gestorben: 45. Aktive Fälle: 942. Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1475 (+40), davon genesen: 1149. Gestorben: 10. Aktive Fälle: 316.

(21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1475 (+40), davon genesen: 1149. Gestorben: 10. Aktive Fälle: 316. Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 40.953 (+1196) davon genesen: 31.564, gestorben: 361. Aktive Fälle: 9028. .

Dieser Artikel wird von unserer Redaktion fortlaufend aktualisiert. Basis sind die Zahlen, die der Kreis Wesel als zuständiges Gesundheitsamt in der Regel montags bis freitags um die Mittagszeit veröffentlicht.

(bp/hsd/her/wer/cobr/kwn/szf/fws/beaw/juha/jlu)