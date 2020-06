Erste Sitzung seit Shutdown : Gesundheitsamt sieht keinen Grund zur Entwarnung

Kreis Wesel Eine zweite Corona-Infektionswelle im Spätherbst sei möglich, sagte Michael Maas vom Gesundheitsamt im Fachausschuss des Kreises Wesel. Man wolle intensiver mit mobilen Einheiten ins Testen einsteigen und flexibler werden.

Die Infektionslage im Kreis Wesel ist augesprochen gut und stabli. Dies schob Michael Maas vom Verwaltungsvorstand in der ersten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz seit dem Shutdown am Mittwoch im Kreishaus gleich vorweg. Maas attestierte besonders den Pflegeheimen eine gute Arbeit und dankte allen auch fachfremden Mitarbeitern des Hauses, die bei der Bewältigung der coronabedingten Aufgaben mitgeholfen haben. Gleichwohl sieht er als Verantwortlicher fürs Gesundheitsamt die Gefahr nicht gebannt. „Es gibt keinen Grund zur Entwarnung“, sagte Maas. Mit zunehmenden Lockerungen könne die Achtsamkeit der Menschen schwinden und „sehr schnell ein Hotspot“ entstehen. Eine zweite Infektionswelle im Spätherbst sei möglich. Man wolle intensiver mit mobilen Einheiten ins Testen einsteigen und flexibler werden. Zu flächendeckenden Tests sei man aber nicht in der Lage.