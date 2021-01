Schermbeck : Bossow-Haus glücklich über gelungenes Impfen

Im Bossow-Haus des Lühlerheims hat Andre Terhorst am Samstag auch Pflegekraft Manuela Fengels geimpft. Foto: LH Foto: LH

Schermbeck Als erste Einrichtung der Gemeinde Schermbeck sowie vierte im Kreis Wesel, in der die Impfungen durchgeführt wurden, war am Samstag das Bossow-Haus am Lühlerheim in Schermbeck an der Reihe. Hausleiterin Chantal Graaf sprach von einem nachträglichen Weihnachtsgeschenk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der der Evangelischen Stiftung Lühlerheim sind am Samstag die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenwohnanlage Bossow-Haus gegen Covid-19 geimpft worden. Wie Hausleiterin Chantal Graaf mitteilte, wurde der Impfstoff am frühen Morgen geliefert. Kurz darauf trafen die durchführenden Ärzte in der Einrichtung ein. Dank Unterstützung von Andre Terhorst und seinem Praxisteam, der Hubertus-Apotheke von Jan Buskase sowie Martin Raiber, ärztlicher Leiter des Impfzentrums Kreis Wesel, und helfenden Mitarbeitern sowie guter Organisation sei der Tag reibungslos und ohne Probleme verlaufen, schilderte Graaf.

Somit war das Bossow-Haus die erste Einrichtung der Gemeinde Schermbeck sowie die vierte Einrichtung im Kreis Wesel, in der die Impfungen durchgeführt wurden. Chantal Graaf bezeichnete den Tag als nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Pflegedienstleiter Michael Stenk und Qualitätsbeauftrage Stefanie Noll ergänzten „man spüre im Haus eine regelrechte Euphorie, dem Virus auf diesem Wege weiter den Kampf anzusagen“. Dies unterstreiche die hohe Impfbereitschaft bei Bewohnern und Mitarbeitern. Zudem ist man im Lühlerheim stolz und glücklich, dank vieler Vorsichtsmaßnahmen bis dato keinen Corona-Fall verzeichnen zu müssen.

(fws)