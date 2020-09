Kostenpflichtiger Inhalt: Pflegeheim am Willibrordiplatz : Altenheim in Wesel verhängt nach Corona-Fall Besuchsverbot

Das Willibrordi-Pflegeheim ist vorläufig für Besucher gesperrt. Foto: Klaus Nikolei

Exklusiv Wesel Das Pflegeheim am Willibrordiplatz in der Weseler Innenstadt ist wegen eines Corona-Falls aktuell für Besucher gesperrt. Ein Bewohner, der in ein anderes Haus verlegt werden sollte, ist am Wochenende positiv getestet worden und befindet sich in Quarantäne.