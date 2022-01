Bei Corona-Protest am Dienstagabend : Demonstranten lehnen sich gegen die Polizei auf

Wesel Bei der unangemeldeten Versammlung am Dienstagabend hat eine Frau (30) keine Maske getragen und ihre Personalien nicht herausgegeben. Ihr Begleiter (37) hat einen Mitarbeiter vom Ordnungsamt sogar verletzt. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Bei der erneut nicht angemeldeten Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Dienstagabend in Wesel ist es nach Angaben der Polizei zu einem Vorfall zwischen Mitarbeitern des Ordnungsamtes sowie Polizisten und Teilnehmern gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trug eine 30-jährige Frau aus Wesel keine Maske. Deshalb wandten sich Mitarbeiter des Ordnungsamtes an sie und baten um ihre Personalien, da sie sich uneinsichtig zeigte.