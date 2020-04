Buchhändlerin in Hamminkeln : Kleiner Buchladen kämpft ums Überleben

Heike Kammer spürt in diesen Zeiten, wie wichtig persönliche Kundenbindung ist und wie sehr Solidarität auf dem Lande verbreitet ist. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Heike Kammer bietet in der Corona-Krise einen besonderen Service an und kann zum Glück auf die Solidarität vieler Kunden setzen. „Die Hamminkelner mögen mich, sie wollen, dass ihr kleiner Buchladen am Ort bleibt“, sagt die Buchhändlerin.

Wenn Heike Kammer mittags um 12 Uhr die Tür ihrer kleinen Buchhandlung an der Diersfordter Straße 4 schließt, ist noch lange nicht Pause. Dann lernt die 63-jährige Weselerin das riesige Gebiet von Nordrhein-Westfalens größter Flächengemeinde so richtig kennen. Sie liefert aus, weil ihr Laden in Zeiten der Corona-Krise geschlossen ist und sie telefonische oder Online-Bestellungen zu bringen hat.

„Da komme ich in Ecken von Töven, Dingden, Mehrhoog oder auch Bislich, die ich noch nie gesehen habe. Was zählt ist, dass ich den Kunden Lieferservice biete“, erzählt Heike Kammer. Dabei spürt die gelernte Buchhändlerin, wie wichtig persönliche Kundenbindung ist und wie sehr Solidarität auf dem Lande verbreitet ist. „Die Hamminkelner mögen mich, sie wollen, dass ihr kleiner Buchladen am Ort bleibt.“

Info Vorsichtsmaßnahmen bei der Anlieferung So geht’s Die Lieferung der Buchhändlerin erfolgt meist durch sie persönlich. Zur genauen Absprache sind Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nötig. Bei der Auslieferung gibt es die Abstandsregel, aber keinesfalls persönlichen Kontakt. Die Büchertüte wird vor der Haustür abgelegt und durch Klingeln auf sie aufmerksam gemacht.

Und noch eine Erfahrung macht sie in der Krisensituation. „Die Leser wollen Unterhaltung, gute Belletristik und gerne auch Regionales. Da spielt Ablenkung von der Corona-Krise eine Rolle.“ Und Beschäftigung von Kindern, denn Geschichten zum Vorlesen und Malbücher sind immer gefragt. Sachbücher und Bildbände laufen derzeit gar nicht. Auch die Gartenbücher sind trotz der Gartensaison nicht der Bringer, weshalb sie jetzt aus dem Schaufenster des Ladens geräumt werden.

Heike Kammer berät auch am Telefon, sie weiß, welche Bücher zu welchen Kunden passen. Manche Kunden kaufen bewusst bei ihr, um sie als örtliche Händlerin zu unterstützen. Auch finanzielle Solidarität gibt es, ebenso Angebote, bei der Lieferung zu helfen und den bewussten Verzicht auf Bestellungen bei Amazon und Co. Solch treue Kunden bedient man gerne, was wiederum die Kundenbindung hochhält.

Da der Büchernachschub der Grossisten oder direkt bei manchen Verlagen weiter funktioniert und auch die Post täglich liefert, werden Kundenwünsche zügig erfüllt. „Ihre Gesundheit sowie die meiner Mitarbeiterinnen und Geschäftspartner hat für mich oberste Priorität“, versichert Heike Kammer ihren Kunden.

Montags- bis freitagsvormittags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr ist sie vor Ort in ihrer Buchhandlung, um telefonische Anfragen und Bestellungen entgegennehmen zu können. Alternativ steht wie schon seit langem ihr Onlineshop zur Verfügung. Dennoch helfen alle Bemühungen nicht, den Einnahmeverlust auszugleichen. Heike Kammer hat Unterstützung für kleine Einzelhändler beantragt.

„Man macht sich schon Sorgen, wie es weitergeht“, sagt sie. „Eigentlich müssten Bücher gerade Konjunktur haben, denn viele haben Zeit zu lesen. Man sollte versuchen, diesen kleinen Buchläden zu erhalten. Die Beratung bei Heike Kammer ist wirklich toll“, betont eine ambitionierte Hamminkelner Buchleserin. Oder schlicht in einem Wort zusammengefasst: Man habe hier ein „Kleinod“.