Kostenpflichtiger Inhalt: Wesel : Drive in-Testen auf Auesee-Parkplatz

Der Corona-Test am Autofenster wird auch in Wesel möglich gemacht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wesel Die Bemühungen im Kreis Wesel, um als Modellregion „Verantwortlich am Niederrhein – Öffnen mit Sicherheit“ vom Land NRW grünes Licht zu bekommen, nehmen Fahrt auf. So wird in Wesel am Auesee nun ein Drive in-Testzentrum eingerichtet.