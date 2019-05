Wesel : Meesters neuer Chor-Vorsitzender

Wesel Bei der Jahreshauptversammlung des Collegium vocale wurde Norbert Meesters einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Dem Chor gehöre ich seit ca. 20 Jahren an und es ist für mich eine große Freude, die weitere Entwicklung des Collegium vocale nun als Vorsitzender verantwortlich begleiten zu können,“ sagt er. Chorleiterin Annegret Walbröhl ergänzt: „Nach dem Wechsel in der Chorleitung gab es einige Bewegung im Chor, sowohl die musikalische Ausrichtung als auch die sängerische Besetzung betreffend. Ich freue mich sehr, dass wir nun wieder mit einem vollständigen Vorstand agieren und gestalten können.“

Der Schwerpunkt des Collegium vocale sei die geistliche Musik. „Mit der Gestaltung von Konzerten und der Aufführung großer Oratorien wollen wir auch in Zukunft das kulturelle und geistliche Leben in Wesel bereichern. Darüber hinaus müssen wir uns aber auch Gedanken machen, wie wir unsere chorische Arbeit über das Bewährte hinaus zukünftig gestalten werden“, so Meesters. Es werde die Aufgabe der nächsten Monate sein, hierüber gemeinsam mit Annegret Walbröhl und dem Vorstandsteam zu beraten, wie das Collegium vocale sich in Zukunft weiter entwickeln werde, sagt der neue Vorsitzende.