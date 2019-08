Show in Havelich : Comedy-Rodeo in Hechteljens Hof

Michael Ulbts. Foto: Danny Frede

Hamminkeln Der Entertainer Tim Perkovic freut sich auf eine neue Spielstätte und bringt die Künstler Serkan Ates-Stein, Michael Ulbts, Jan Preuss und David Grashoff mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Dinslaken schon längst Kult, wird es demnächst auch in Hamminkeln eine Stand-up-Show namens „Comedy-Rodeo“ geben: am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, im Hechteljens Hof in der Gemarkung Havelich. Der Entertainer Tim Perkovic, der die Show erfunden hat, freut sich auf eine neue Spielstätte und bringt die Künstler Serkan Ates-Stein, Michael Ulbts, Jan Preuss und David Grashoff mit.

Serkan Ates-Stein nimmt sich und seine Generation selbstironisch ins Visier. Die Folgen der Digitalisierung für die Generation Y bringt der Mann aus dem Ruhrpott ebenso zur Sprache wie die Erziehung durch seine türkischstämmige Mutter: Mit Hilfe der „Emma“ formte sie ihn zum „Pascha des Monats“. Auf der Bühne stellt er sich und seinem Publikum außerdem die Frage: Gibt es eine Leitkultur? Die Antwort darauf gibt Serkan musikalisch mit Mikrofon und Stimme. Beatboxen ist seine große Leidenschaft, ­Anekdoten pointiert erzählen seine allergrößte. Serkans Comedy kommt nicht plump-salopp daher, sondern auf den Punkt.

David Grashoff. Foto: Veranstalter

Michael Ulbts ist Ostfriese. Trotzdem beklagt er sich über zu viele dumme Menschen. So entpuppt sich die deutsche Bürokratie als viel größeres Abenteuer als seine Auftritte in Afghanistan. Außerdem erklärt er Männern, warum sie nicht romantisch sein sollten und hilft Frauen herauszufinden, dass sie attraktiv sind. Zwischendurch leistet er auf sympathische Weise Widerstand gegen die AfD. Nebenbei reicht ihm ein einfacher Blick aus dem Fenster, um das komplette Fernsehen zu revolutionieren. Und was als harmloser Einblick ins künstlerische Schaffen beginnt, mündet schließlich in sexueller Aufklärung für Fortgeschrittene. Der Programmtitel „Moin!“ ist auch der Gruß, mit dem der Künstler jeden seiner Auftritte einleitet.

David Grashoff ist ein Nerd. Trotz fortgeschrittenen Alters liest er gerne Comics, verteilt regelmäßig Kopfschüsse bei „Call of duty“ und freut sich wie ein kleines Kind, wenn er im Kino in fremde Welten entführt wird. An einen Amoklauf hat er trotz einer leichten Ego-Shooter-Abhängigkeit noch keinen Gedanken verschwendet und auch seine sozialen Kompetenzen lassen keine Wünsche übrig. Grashoff erzählt von seinem Leben als Vater und Nerd – mal in gelesener Form, mal als Stand-up-Comedy, aber immer mit Humor, der auch gerne mal mit Anlauf dort hin tritt, wo es wirklich weh tut.

Jan Preuß steht seit acht Jahren auf den Stand-up-Bühnen des Landes. Er konnte bereits einige Comedywettbewerbe gewinnen. Etabliert hat der Kölner sich in der Szene mit seiner eigenen Hörsaal-Comedy-Show, zu der regelmäßig 800 Zuschauer nach Wuppertal kamen. Heute moderiert der junge Comedian mehrere Formate in Deutschland und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit seinem neuen Programm „(V)Erzieher – völlig unerzogen“ unterwegs. Als Darsteller diverser Fernsehrollen wurde er einem breiten Publikum unter anderem als Computernerd und chronisch genervter Schüler Melvin Rose in „Die Schulermittler“ bei RTL über zehn Folgen bekannt. In weiteren Rollen spielte er bereits für TV-Anwalt Ingo Lenßen, sowie regelmäßig in anderen Formaten.

Karten gibt es zu 18 Euro im Vorverkauf (www.freiheit-24.de/Karten) und an der Abendkasse zu 21 Euro.

(RP)