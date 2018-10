Circus Max Renz aus Wesel: Video-Reportage über den Traditionszirkus

So geht es hinter den Kulissen beim Zirkus in Hünxe zu

Wesel Außerhalb der Manege fängt die Arbeit für Familie Renz erst richtig an. Zelt aufbauen, Tiere versorgen, Plakate kleben. Jeder packt mit an, auch wenn die Zuschauerzahlen sinken. Wir haben den Traditionszirkus aus Wesel vor der Winterpause besucht.

Der Name Renz ist am Niederrhein kein fremder: Seit mehr als 30 Jahren gastiert die Familie mit ihrem Zirkus auf Festplätzen und Feldern in der Region. Aber auch deutschlandweit hat der Name Tradition: In den 1940er Jahren war es Ernst Jakob Renz, der maßgeblich dazu beitrug, den Zirkus in Deutschland populär zu machen.