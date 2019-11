Befreier und Befreite : Churchill-Hörstation als Einstieg

Demonstration der Stärke: Winston Churchill beobachtet mit US-Generalmajor Dwight D. Eisenhower und dem britischen Feldmarschall Bernard Montgomery (v.l.) von Büderich aus Truppenbewegungen. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Die überregionale Geschichtsroute könnte touristisch lokal ausgebaut werden. Im Weseler Kulturausschuss wird die Politik am Mittwoch über das Projekt diskutiert – und entschieden.

Nachdem CDU, SPD und FDP unlängst die Wacht am Rhein in Büderich als Standort für eine Churchill-Hörstation bekräftigt haben, dürften die jüngsten Irritationen um andere Stellen ein Ende haben. Die Entscheidung fällt im Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing, der am Mittwoch, 13. November, ab 16.30 Uhr im Weseler Rathaus tagt. Für diese Sitzung hat die Verwaltung unterdessen eine Vorlage erstellt, in der ausdrücklich von einem ersten Standort gesprochen wird. Weitere Hörstationen sollen errichtet werden, heißt es im Beschlussvorschlag. Und für eine touristische Verknüpfung (Stichwort Wesel-Tour) sollen 3000 Euro im städtischen Haushalt für Wesel-Marketing zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Churchill-Station könnte der Einstieg in eine lokale Route sein.

Das grenzüberschreitende touristische Projekt Liberation Route soll darstellen, wie die Alliierten 1945 die Nationalsozialisten besiegten. Es zeichnet die wichtigsten Stationen des westalliierten Vormarsches in den Jahren 1944 bis 1945 nach Berlin. Churchills Aufttritt mit Eisenhower und Montgomery in Büderich ist wegen seiner Symbolkraft weltbekannt. Wer Hörstationen besucht, kann dort die Hintergründe beispielsweise über sein Handy abrufen und erzählt bekommen. Wann die Verknüpfung steht, ist derzeit unbekannt. Um in der Zwischenzeit eine Verbindung der Hörstationen zu realisieren, so die Verwaltung, könnte das kürzlich fertiggestellte Knotenpunktsystem im Radwegenetz eine Grundlage bieten.

Ein Beispiel wäre der alte Friedhof an der Caspar-Baur-Straße, wo eine Geschichte unter dem Motto der Versöhnung erzählt werden kann. Hier sind 984 Kriegstote des Ersten und Zweiten Weltkrieges bestattet. Es gibt Denkmäler für Deutsche und Nichtdeutsche. Die Rheinpromenade mit den Resten der ehemaligen Eisenbahnbrücke wäre ebenfalls geeignet. Sie war ein Grund für die Konzentration der Alliierten auf Wesel, aber von deutschen Soldaten auf dem Rückzug zerstört worden. Auch Bislich kommt in Frage, weil der Ort bei der Rheinquerung eine wichtige Rolle spielte. Gedenkort ist die Pieta. Außerdem sind im Deichdorfmuseum Teile einer Bailey-Bridge vorhanden, was als Seltenheit gilt. In der Nachbarschaft bietet sich die Kriegsgräberstätte Diersfordt als Standort an.