Feuerwehr Schermbeck : Christoph Loick wird Feuerwehrchef

Christoph Loick. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Gregor Sebastian hat nach neun Jahren die Leitung der Schermbecker Feuerwehr wegen eines Dienststellenwechsels niedergelegt. Sein designierter Nachfolger ist einer siner bisherigen Stellvertreter.

Gemeindebrandinspektor Gregor Sebastian, der am 21. Dezember 2011 die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr übernahm, hat aufgrund eines Dienststellenwechsels zum 1. Oktober 2020 das Amt des Leiters niedergelegt. Um eine lückenlose Kontinuität in der Leitungsebene der Feuerwehr sicherzustellen, fand unter der Leitung des Kreisbrandmeisters Udo Zurmühlen am 4. November eine Anhörung der Freiwilligen Feuerwehr statt. Im Rahmen dieser Anhörung wurde Christoph Loick als neuer Leiter vorgeschlagen. Wenn der Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung am 9. Dezember dem Gemeinderat die Empfehlung erteilt, am 22. Dezember dem Vorschlag des Kreisbrandmeisters zu folgen, dann wird Christoph Loick am 1. Januar 2021 unter Berufung als Ehrenamtler auf Zeit bis zum 31. Dezember 2026 zum Leiter der Feuerwehr bestellt.

In dieser Funktion soll er nach dem Paragrafen 33 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) gleichzeitig Einsatzleiter der Feuerwehr werden.

Der 48-jährige Christoph Loick wuchs in Rhade auf. Der dörfliche Charakter und die Verbundenheit der Rhader für das Vereinsleben haben ihn geprägt. Am 10. Januar 1992 wurde er Mitglied des Löschzuges Rhade der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten. Dort hat er rege an den Diensten, Einsätzen und den beliebten Sternfahrten ins Ausland teilgenommen. Die Lehrgänge „Truppmann Modul I bis IV“, „Maschinist“, „Atemschutzgeräteträger“, „Strahlenschutz I“ und „Truppführer“ hat er erfolgreich als Rhader Feuerwehrmann absolviert.

Im März wurde Christoph Loick (M.) von Bürgermeister Mike Rexforth (l.) im Beisein von Helge Dreßen zum stellvertretenden Wehrführer ernannt. Nun übernimmt Loick das Amt des Wehrführers von Gregor Sebastian. Archivfoto: Feuerwehr Foto: GS

Nach seinem Umzug nach Schermbeck am 1. Oktober 1999 wechselte Loick als Unterbrandmeister am 30. Januar 2001 in den Löschzug Schermbeck der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck. Nach entsprechenden Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster wurde er im Jahre 2007 Gruppenführer, 2008 Atemschutzgerätewart und 2011 Brandschutztechniker. Von 2009 bis 2012 betreute Loick die Jugendfeuerwehr. Um weitere Führungspositionen wahrnehmen zu können, besuchte er im Jahre 2013 den Lehrgang F IV (Zugführer) und 2017 den Lehrgang F/B V-1 (Verbandsführer). Am 1. Oktober 2012 wurde er Leiter des Schermbecker Löschzuges. Als Brandschutztechniker der Gemeinde Schermbeck übernahm Loick Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz. Im Rahmen dieser Aufgabe lernte er selbst abgelegene Gehöfte im Gemeindegebiet kennen.

Am 20. Dezember 2017 wurde der Brandoberinspektor Christoph Loick zum stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr ernannt. Die wichtigste Bedingung für die Übernahme der Feuerwehrleitung war die Teilnahme an dem Lehrgang VI, an dessen Ende er am 18. März 2020 zum Gemeindebrandinspektor befördert wurde.