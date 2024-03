Ausstellung im Schloss Ringenberg Ein Blick zurück – Christoph Kochs zeigt seine Landschaftsmalerei

Motive werden hier oft so in Einzelteile zerlegt, die sich dann zum großen Ganzen fügen. Es drängt den Zuschauer, länger hinzublicken, um die großformatigen Aquarelle, die wie kleine Mosaikstücke zusammengesetzt sind, zu erkunden. „Koch hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Maltechnik immer weiter verfeinert. In der Ausstellung sind ausgewählte Werke, die einen Überblick zum Schaffen ermöglichen, zu sehen“, heißt es in der Beschreibung. Auch auf Irlandreisen gibt es Naturmotive in Menge, die Koch als Künstler gelockt haben. Schroffe Felsküste bis grünes Land in vielen Schattierungen – wer einmal in Irland war, weiß, wie stimmig und zugleich künstlerisch wild der Hünxer das Besondere der Insel getroffen hat.