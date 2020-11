80. Geburtstag in Schermbeck : Musik hat Lore Vieth lebenslang begeistert

Lore Vieth Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die in Schembeck lebende ehemalige Lehrerin und Chorleiterin wird heute 80 Jahre alt. Sie sang schon beim Vatikanischen Konzil im Petersdom und in Assisi. Abitur machte sie 1960 in Wesel.

Im Kreise ihrer Familie feiert dier ehemalige Lehrerin und Chorleiterin Lore Vieth heute in der Kettelerstraße 24 in Schermbeck ihren 80. Geburtstag. Zu den ersten Gratulanten gehören ihr Mann Walter, die Kinder Markus und Eva sowie die Enkelkinder Michel, Tim, Maike, Luzie und Josefine.

Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg und durch den Beruf des Vaters, wuchs die gebürtige Berlinerin Eleonore Peters in Röslau, Karlsruhe, Ellen, Mannweiler und in Wesel auf. Nach dem Abitur am Weseler Mädchengymnasium 1960 studierte die Jubilarin Pädagogik an der PH Kupferdreh in Essen.

1963 heiratete Lore Peters den Volkswirt Walter Vieth. Im selben Jahr begann sie ihren dreijährigen Dienst als Grundschullehrerin an der Maria-Kunigunda-Schule in Essen-Karnap. Von 1966 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2002 unterrichtete Lore Vieth an der Antonius-Schule in Dorsten-Holsterhausen. Mit Margarete Kannengießer leitete sie dort den ersten Versuch zur Integration in NRW, in dem es darum ging, behinderte Kinder vier Jahre lang in einer normalen Grundschulklasse zu unterrichten.

Musik und Kunst haben Lore Vieth während des größten Teils ihres Lebens sehr interessiert. 1960 wurde die 20-Jährige Mitglied des über Deutschlands Grenzen hinaus bekannten Essener Johannes-Damaszenus-Chores, der sich der russisch-orthodoxen Kirchenmusik widmet. Als Sopranistin blieb Vieth dem Chor auch treu, nachdem sie 1969 mit ihrer Familie nach Schermbeck gezogen war. Sie war dabei, als der Chor in den 60er-Jahren vor den Kardinälen während des zweiten Vatikanischen Konzils im Petersdom ein Konzert mitgestalten durfte.

Auch im Ruhestand blieb Vieth Fan der Chormusik. Von 2002 bis 2011 leitete sie den Kirchenchor der St. Antonius-Kirche in Dorsten-Holsterhausen. Gerne erinnert sie sich an die Italienreise des Chores im Oktober 2005. Musikalischer Höhepunkt war damals ein großes Konzert, das die Holsterhausener mit dem Chor der Ortskirche in der Basilika Santa Maria degli Angeli im mittelitalienischen Assisi gestalteten. Wann immer die Arbeit in Haushalt und Garten ein Fenster für die Freizeit öffnet, widmet sich die Vollblutmusikern Lore Vieth der Hausmusik.

(hs)