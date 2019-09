Logistik rund um Wesel : Hafen-Chef fordert: Warenströme runter von der Straße

Donald Baan, Andreas Stolte und Matthijs van Doorn (v.l.) bei „Delta-Port – vor Ort“ auf dem Fahrgastschiff „Riverlady“. Foto: DPN

Wesel Noch mehr müsse auf Wasser und Schiene gesetzt werden, fordert Andreas Stolte, Geschäftsführer der Delta-Port Niederrheinhäfen bei der traditionellen Schiffsrundfahrt „Delta-Port – vor Ort“.

Fachvorträge, Einblicke in die neuesten Entwicklungen an den Standorten der Delta-Port Niederrheinhäfen und anregende Gespräche in ungewohnter Kulisse: Dafür ist die traditionelle Schiffsrundfahrt „DeltaPort – vor Ort“ bekannt. Auch diesmal folgten viele Gäste aus Politik, Verwaltung und Logistikbranche der Einladung, um an Bord der „River Lady“ einen abwechslungsreichen Nachmittag zu verbringen. Das Fahrgastschiff startete im Stadthafen Wesel und fuhr von dort durch den Rhein-Lippe-Hafen und den Hafen Emmelsum bis zum Niag-Hafen nach Rheinberg-Orsoy und zurück.

Die geografische Lage der Niederrheinhäfen, zu denen neben den angesteuerten Standorten auch der Emmericher Hafen gehört, ist einer der Gründe, warum der Hafenzusammenschluss sich so gut entwickelt hat. Denn die fünf Standorte liegen zwar in der Nähe der Überseehäfen in Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, aber außerhalb der staugeplagten Bereiche Ruhrgebiet und Großraum Köln.

Zur Verkehrssituation in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen lieferte Gastgeber Andreas Stolte, Geschäftsführer der Delta-Port Niederrheinhäfen, in seiner Begrüßungsrede eindrückliche Zahlen: So sorgten Staus mit einer Gesamtlänge von 486.000 Kilometern im vergangenen Jahr dafür, dass die die Menschen in NRW 2018 rund 154.000 Stunden im Stau standen. Die marode Infrastruktur, die vielen Baustellen und ein hohes Lkw-Aufkommen tragen wesentlich zum drohenden Verkehrsinfarkt bei. Dieser hat weitreichende Folgen: für die Logistikbranche, für die gesamte Volkswirtschaft, das Klima und die Versorgungssicherheit mit Waren. „Wir müssen umsteuern und Warenströme von der Straße auf die Wasserwege und die Schiene verlagern“, forderte Stolte.

Derzeit werden nur 8,4 Prozent der Güter auf dem Wasserweg transportiert, auf der Straße sind es 72 Prozent. Stoltes Appell lautet daher: „Raus aus dem Stau, Wasser und Schiene gehört die Zukunft der Logistik!“ Ein Blick in die Zukunft zeige, dass durch die intelligente Gestaltung logistischer Ketten neue Warenströme erzeugt und das Verkehrsverlagerungspotenzial ausgeschöpft werden könne. So könnten Warenströme an den Standorten der Delta-Port Niederrheinhäfen gebündelt und für die Zieldestination neu kommissioniert werden. Die letzte Meile würde so massiv verkürzt – mit positiven Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Klima.

Neben der geografischen Lage bieten die Delta-Port Niederrheinhäfen viele weitere Alleinstellungsmerkmale. Dazu zählen Umschlagmöglichkeiten für sämtliche Güter, eine trimodale Verkehrsanbindung, das 81 Hektar große Flächenpotenzial, ein eigener Linienschiffsverkehr zu den Überseehäfen in Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen sowie eine eigene Bahn und -infrastruktur. Auch für Europas größten Seehafen in Rotterdam sind die Delta-Port Niederrheinhäfen dadurch der ideale Partner, um die Regionen des Ruhrgebietes, des Münsterlandes, Ost-Westfalen-Lippe und des südlichen Westfalens noch effizienter erreichen zu können.

Matthijs van Doorn, Director Logistics beim Port of Rotterdam, stellte die Kooperationsprojekte vor, die vor allem die Zukunftsfelder Kühllogistik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit betreffen. Am Beispiel von „Eco-Port 813“, bei dem überschüssige Abwärme aus der Aluminiumproduktion der Firma Trimet als ressourcenschonende Energiequelle für Logistikimmobilien am Standort Delta-Port in Wesel/Voerde genutzt wird, zeigte van Doorn die Kühllogistik der Zukunft auf. Tiefgekühlte Waren, die in Rotterdam ankommen, werden per Schiff zum Hafen Emmelsum gebracht. Dort werden sie in mit Abwärme betriebenen Kühlhäusern gelagert und von dort per Bahn und Lkw zum Kunden gebracht. „Wir haben in den Delta-Port Niederrheinhäfen einen Partner, mit dem wir dieselben Werte teilen und hervorragend Innovationsprojekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung umsetzen können“, sagte er.

(RP)