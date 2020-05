Wahlversammlung : CDU will den Mentalitätswechsel

Wesel Verjüngt, weiblicher und als Problemlöser stellen sich die Christdemokraten in Wesel für die Kommunalwahl auf. Die Mitgliederversammlung segnete die Listen der Kandidaten mit großer Mehrheit ab.

Tatendrang und Veränderungswille kennzeichnet die CDU Wesel in der Vorbereitung auf die Kommunalwahl im Herbst. Bürgermeisterkandidat Sebastian Hense machte dies als Vorsitzender des Stadtverbandes auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Bühnenhaus noch einmal energisch deutlich. Neuer Schwung und frischer Wind seien nötig. „Nach 16 Jahren brauchen wir das an der Spitze der Verwaltung“, sagte Hense mit Blick auf seine seit 2004 amtierende Widersacherin Ulrike Westkamp (SPD) und konzentrierte sich auf die eigenen programmatischen Ansprüche.

So strebt die CDU im Weseler Rathaus einen Mentalitätswechsel an. Zum Beispiel in der Arbeit für die Stadt als Wirtschaftsstandort. Investitionswillige Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen möchten, sollen unterstützt werden. Die Mitarbeiter im Rathaus wollten dies und er, so Hense, wolle sie als Bürgermeister „darin bestärken und nicht immer fragen, wo wir weitere Probleme finden, sondern wie die gefundenen gelöst werden können“.