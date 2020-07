Kostenpflichtiger Inhalt: Vorschlag von Bürgermeisterkandidat Sebastian Hense : CDU will Reparaturstation für Radler

An der RWE-Straße: Birgit Nuyken, Sebastian Hense, Reinhold Brands und Wolfgang Lingk (v. l.) mit der gezeichneten Reparaturstation. Foto: Franziska Rother

Wesel In Dänemark bewährt – bald auch für Radfahrer am Niederrhein hilfreich? Die Weseler CDU hat bei einem Ortstermin an der RWE-Straße die Idee einer Werkzeugsäule präsentiert. Sie kann Radfahrern bei einer Panne dienlich sein.