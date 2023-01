Wechsel an Parteispitze Sebastian Hense gibt Vorsitz der CDU Wesel ab

Am Sonntag, 23. April, wird in Rees ein neuer Verwaltungschef gewählt. Sebastian Hense, der in Wesel auch als Direktor des Andreas-Vesalius-Gymnasiums bekannt ist, zog während seiner letzten Vorstandssitzung eine positive Bilanz seiner Zeit bei der CDU in Wesel. „Die Arbeit hat mir in den vergangenen acht Jahren sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte viele interessante Menschen kennenlernen und zahlreiche Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammeln. Für diese Zeit bin ich sehr dankbar.“ Die CDU in Wesel sei gut aufgestellt. Außerdem habe man während der Vorstandssitzung am Donnerstag „einen guten Fahrplan zur Vorbereitung der Neuwahl auf den Weg gebracht“, so Hense. Ab sofort werden die beiden stellvertretenden Stadtverbands-Vorsitzenden Jürgen Linz und Volker Dingebauer die Geschäfte bis zur Neuwahl des Vorstandes übernehmen.