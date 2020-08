Kostenpflichtiger Inhalt: Bewässerung mit System in Wesel : CDU fragt nach Schäden an Bäumen durch Wassermangel

Beim Ortstermin: Madeleine Feldmann, Reinhold Brands, Wolfgang Lingk André Nitsche, Birgit Nuyken (v. l.). Foto: Sebastian Peters

Wesel Die trockenen Sommer haben in Wesel dazu geführt, dass einige neu gepflanzte Bäume Schaden nahmen. Wie viele Bäume sind betroffen, was können Stadt und Bürger gemeinsam unternehmen? Das will die CDU jetzt wissen.