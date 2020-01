Schnellrestaurant in Büderich : CDU weist auf Gefahr an neuem Burger King hin

Büderich CDU-Fraktionschef Jürgen Linz bittet die Verwaltung von Wesel, „gut verständliche“ Ausschilderungen des Radweges aus beiden Fahrtrichtungen hin zum Gewerbegebiet „Tank und Rast“ an geeigneten Stellen kurzfristig vorzunehmen. Er befürchtet Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern.

(sep) Die CDU macht auf eine Gefahrensituation für Fußgänger und Fahrradfahrer vor dem Gewerbegebiet Tank und Rast in Büderich aufmerksam. Immer wieder sei zu beobachten, dass ortsunkundige Fahrradfahrer und in letzter Zeit vermehrt auch Fußgänger die Straße zum Tank- und Rastplatz vor der Umgehungsstraße nutzen, um die dort ansässige neue Gastronomie Burger King zu besuchen. „Dabei wurde mir von verschiedenen gefährlichen Situationen berichtet, die ich auch persönlich schon als PKW-Fahrer im Nebel erlebt habe“, schreibt CDU-Fraktionschef Jürgen Linz an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Er bittet die Stadtverwaltung, auf die Problematik zu reagieren. „Bislang ist wohl noch nichts Schlimmes passiert. Das soll auch so bleiben. Daher bitte ich, gut verständliche Ausschilderungen des Radweges aus beiden Fahrtrichtungen hin zum Gewerbegebiet „Tank und Rast“, an geeigneten Stellen kurzfristig vorzunehmen.“