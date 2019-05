Kreis Wesel : CDU und SPD Wahlverlierer im Kreis Wesel, Grüne legen stark zu

Wahltag: Vor dem Kreishaus in Wesel wehte am Sonntag die Europafahne neben der Deutschlandflagge. Foto: Sebastian Peters

Kreis Wesel CDU und SPD verlieren im Kreis Wesel stark, die Grünen sind der strahlende Sieger. In den Kommunen gibt es Sondereffekte.

Enttäuschte Christdemokraten und Sozialdemokraten – jubelnde Grüne: Die Europawahl hat auch im Kreis Wesel einige in dieser Deutlichkeit überraschende Ergebnisse gebracht. Die CDU kam hier nur auf 27,3 Prozent, war sogar schwächer als auf Bundesebene. Sabine Weiss aus Dinslaken, CDU-Bundestagsabgeordnete und CDU-Vorsitzende im Kreis Wesel, zeigt sich angesichts dieses Ergebnisses besorgt. Die CDU müsse daran arbeiten, den Status Volkspartei zu halten, sagte Weiss. Sie gilt als Vertraute der Kanzlerin und glaubt, dass Angela Merkel trotz dieses Ergebnisses weiter Kanzlerin bleibt. „Sie fehlt als Parteivorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer wird sich aber reinarbeiten“, sagte Weiss, die am Sonntag Geburtstag feierte.

Als Sieger dürfen sich auf Kreisebene die Grünen fühlen: 20,7 Prozent erreichten sie; und das, obwohl es deutlich weniger Veranstaltungen als von anderen Parteien im Kreis Wesel gab. „Das ist erdrutschartig“, sagte die Vorsitzende im Kreis Wesel Petra Schmidt-Niersmann aus Dinslaken. Sie glaubt, dass die Grünen am Niederrhein mit ihrer Position in der Kiesdebatte oder beim Schermbecker Ölpellet-Skandal haben punkten können. Das Abschneiden der als Volksparteien bezeichneten CDU und SPD besorge sie: „Es macht mir Sorge, wenn stattdessen Parteien am rechten Rand zulegen“, sagt die Grünen-Chefin. Die FDP konnte hinzugewinnen auf 6,6 Prozent. Gleichwohl wird der FDP-Niederrhein-Kandidat Michael Terwiesche aus Moers nicht in das Europaparlament einziehen. Dafür hätte es eines stärker zweistelligen Ergebnisses von rund 13 Prozent bedurft. „Wir hatten uns deutlich mehr erhofft – sind aber offenbar mit unseren Themen nicht bei den Wählerinnen und Wählern durchgedrungen. Ich bin entsetzt, dass die AfD zweistellig geworden ist – das ist kein gutes Signal“, sagte Terwiesche am Abend. FDP-Kreisparteichef Bernd Reuther bezeichnete seine Liberalen als „kleine Wahlgewinner“. Michael Terwiesche haben einen „super-engagierten Wahlkampf“ gemacht und seinen Teil zum Ergebnis beigetragen.