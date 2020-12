Hamminkelner Ortsmitte : CDU und FDP wollen Mini-Kreisverkehre realisieren

Einen so genannten Minikreisel gibt es auch an der Bahnstraße in Dinslaken. Foto: Zehrfeld

Hamminkeln Die Parteien wollen mit den Mini-Kreisverkehren den Verkehrsfluss im Dorfzentrum verbessern und schlecht einsehbare Kreuzungen entschärfen.

Der Ortsverband der CDU hatte im Juli beantragt, an der viel befahrenen und in manchen Situationen schwer einsehbaren Kreuzung mitten in Hamminkeln einen Minikreisel einzurichten. Über den Knoten Blumenkamper-/ Brüner- und Marktstraße verläuft viel Verkehr. Daraufhin folgte die FDP mit der Idee eines weiteren Minikreisels wenige Meter entfernt an der Einmündung der Raiffeisenstraße in die Blumenkamper Straße.

Weitere Planungen betreffen bekanntlich die direkt benachbarte Rathausbebauung, die noch mehr Verkehr verursachen könnte. „Wir möchten nun weitere Daten liefern, die belegen, dass es unseres Erachtens möglich ist, an beiden Kreuzungen einen Minikreisel zu realisieren“, sagt nun Ortsverbandsvorsitzender Roland Albers. Die CDU bittet in diesem Zusammenhang die Verwaltung, „konkrete Zahlen oder Planungsversuche vorzulegen“. Die Christdemokraten halten einen Vorschlag der FDP für „berechtigt“, auch die Kreuzung an der Raiffeisenstraße und Blumenkamper Straße zu entschärfen. Sie halten es für möglich, angesichts der zukünftigen Bebauung südlich des Rathauses eine Zufahrt über einen Kreisverkehr zu realisieren. Das doppelte Ziel lautet dabei: besseren Verkehrsfluss erzeugen und gleichzeitig die Kreuzung entschärfen.Da es sich in beiden Fällen um einen Minikreisel handelt, ist die Mittelinsel nur angedeutet. Lkw und Busse können die Markierungen oder geringfügigen Aufplasterungen überfahren.

Albers hat sich im Umfeld umgeschaut und passende Vorbilder kleinerer Kreisverkehre in Isselburg und am Evangelischen Krankenhaus Wesel gefunden. Beim Krankenhaus war ein Kreisel gebaut worden, um die Zufahrt zum Krankenhausparkplatz und dem Einzelhandel an der benachbarten Dorstener Straße störungsfrei fließen zu lassen. Das Krankenhaus hatte die heute bestens funktionierende Veränderung bezahlt. Eine Fremdfinanzierung der Minikreisel dürfte in Hamminkeln nicht in Sicht sein.

Die CDU-Fraktion beantragt jedenfalls, dass die Verwaltung die Planung des Minikreisverkehrs an der Kreuzung Markt-, Brüner-, Blumenkamper- und Ringenberger Straße aufnimmt. Sie solle laut CDU ebenfalls im Fall einer Bebauung südlich des Rathauses als Zufahrt einen Minikreisel bauen.

In der Debatte um die Rathausbebauung war mehrfach ein Verkehrskonzept für Hamminkelns wachsende Mitte gefordert worden. Dies steht noch aus. Bürgermeister Bernd Romanski sieht allerdings keine Chancen für Kreisel. „Wir prüfen den Antrag gerne noch einmal“, sagte er. Für den Bereich Blumenkamper-/ Brüner Straße habe es schon einen Antrag für einen Kreisel gegeben. Der sei aus Platzgründen an der eng bebauten Kreuzungen nicht realistisch gewesen. Aber vielleicht, so Romanski gebe es neue Erkenntnisse.

(thh)