Hamminkeln : CDU tagt im Zeichen der Europapolitik

Hamminkeln Der CDU-Stadtverband Hamminkeln trifft sich am Donnerstag, 7. Juni, zur Jahreshauptversammlung im Zeichen der anstehenden Europawahl im Gasthof Buschmann, Hauptstraße 52, in Ringenberg. Beginn ist um 19.30 Uhr. Nach den Berichten und politischen Standortbestimmungen werden 15 Delegierte für die Kreisvertreterversammlung zur Europawahl gewählt. Es schließt sich ein sogenanntes Fachgespräch zu "Landwirtschaft und Europapolitik" an. Das Europäische Parlament wird 2019 neu gewählt, der Kandidat aus der Region wird auf einem CDU-Bezirksparteitag am 22.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Juni 2018 bestimmt. Ein europäisches Thema, das auf den Niederrhein besonders durchschlägt, ist die Landwirtschaft. Als fachkundiger Referent spricht der Vize-Generalsekretär der EVP, Christian Kremer aus dem Kreis Kleve. Arnd Cappell-Höpken, Vorsitzender des Kreis-Agrarausschusses, ist ebenfalls Gesprächspartner.

(thh)