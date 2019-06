Kreis Wesel : CDU stellt Kandidaten für Landratsamt vor

Kreis Wesel Die CDU wird ihren Landratskandidaten am Donnerstag vorstellen. Heiß gehandelt: Ralf Berensmeier, Kreisdirektor und früher schon einmal Kandidat.

Die Kreis-CDU will in der kommenden Woche bekanntgeben, wen sie bei der nächsten Kommunalwahl als Kontrahenten zum amtierenden Landrat Ansgar Müller (SPD) ins Rennen schicken will. Eine Personalfindungskommission hat mehrfach getagt und dabei nach Kandidaten gesucht. Die Person kommt nach Informationen unserer Redaktion aus dem Kreis Wesel. „Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Person gefunden haben, die gegen Ansgar Müller gewinnen kann“, sagte ein hochrangiges Mitglied der Kreis-CDU auf Anfrage unserer Redaktion. Das weitere Prozedere: Am Mittwoch soll der Kandidat dem Kreisvorstand der CDU vorgestellt werden, am Donnerstag dann der Öffentlichkeit. Als Namen, die immer wieder gehandelt wurden, gelten Kreisdirektor Ralf Berensmeier aus Voerde, Lars Rentmeister als Mitglied des Kreis-Verwaltungsvorstandes und Ingo Brohl, CDU-Fraktionschef in Moers, der bei der jüngsten Landtagswahl als CDU-Kandidat unterlag. Es läuft wohl auf Berensmeier hinaus, wie unsere Redaktion erfuhr. Eine Option wäre aber auch, dass die CDU gegen Müller abermals eine Frau ins Rennen schickt: 2014 trat die CDU mit der Dinslakenerin Christine Seltmann an.