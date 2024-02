Schermbeck „Wir werden sagen, es hat sich gelohnt“

Marc Lindemann wies zum Schluss noch auf kommende Termine hin. Am Donnerstag, 29. Februar, beginnt um 18 Uhr im Alpener Rathaus der Europa-Wahlkampf der CDU des Kreises Wesel. Am Freitag, 8. März, befasst sich der CDU-Kreisverband in Sonsbeck mit einer Veranstaltung zum Grundsatzprogramm. Ihren Osterstand öffnet die CDU am Samstag, 30. März, zwischen 10 und 12 Uhr vor der Gaststätte Overkämping. Am Sonntag, 9. Mai, findet die Europawahl statt.