Hilfe für Kaufleute vor Ort : CDU Schermbeck unterstützt Handel mit Gutscheinaktion

Sie starten vor dem Hintergrund der Schermbecker Mittelstraße den Aufruf und die Gutscheinaktion: CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Ulrich Stiemer (r.), sein Stellvertreter Christian Schröder (l.) und der Fraktionsvorsitzende Rainer Gardemann. Foto: CDU

Schermbeck Mit einem Aufruf und einer Gutscheinaktion wollen die Christdemokraten in Schermbeck alle aber eindringlich bitten, durch Einkäufe vor Ort dem lokalen Handel in schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen.

(RP) Die Schermbecker CDU macht sich – gerade in Zeiten der Corona-Krise – für den lokalen Einzelhandel stark. „Kauft in Schermbeck“, rufen Gemeindeverbandsvorsitzender Ulrich Stiemer, sein Stellvertreter Christian Schröder, der auch Vorsitzender der Schermbecker Mittelstandsvereinigung ist, und der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Rainer Gardemann, die Bürger gemeinsam auf. Gleichzeitig hat die Partei eine Gutscheinaktion als „Muntermacher“ ins Leben gerufen. Und so verlost die CDU zehn Schermbeck-Gutscheine im Wert von je 20 Euro, die in den Schermbecker Geschäften eingelöst werden können.

Wer sein Glück einmal versuchen möchte, schreibt ab sofort eine Mail an an info@cdu-schermbeck.de mit dem Betreff „Kauft in Schermbeck“ unter Angabe des Namens und der Adresse. Die Organisatoren der Aktion werden die Gutscheine verlosen und in die Briefkästen der Gewinner werfen. Die Aktion läuft bis zum 8. Juni.

„Wir wissen natürlich, dass man aus den verschiedensten Gründen nicht immer alles in Schermbeck einkaufen kann“, so Ulrich Stiemer. „Mit dem Aufruf und der Gutscheinaktion wollen wir alle aber eindringlich bitten, durch Einkäufe vor Ort dem lokalen Handel in schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen“, heißt es.

Die Adressen der Schermbecker Geschäfte, in denen die von der CDU verlosten Gutscheine eingelöst werden können, sind im Internet unter www.wir-sind-schermbeck.de/geschenkgutschein zu finden.

(RP)