Sommertour durch Marienthal : Gastronomie: „Wir wurschteln uns durch“

Marienthal Letzte Station der Sommertour: CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik war zu Gast bei Clemens Hartmann im Marienthaler Gasthof. Es ging um die Folgen der Corona-Krise und den alten Wunsch für den Radweg an der B 70.

Regeln Ansehen konnten sich das die politischen Gäste bei einer Hausführung – natürlich mit Maske. Alle Anwesenden trugen sich in die Anwesenheitsliste ein. Das tun nach Aussage von Clemens Hartmann trotz Corona-Regeln nicht alle seine Gäste. „Da stand dann schon mal Uli Hoeneß oder Donald Duck. Das geht gar nicht. Doch auch das bekommen wir in den Griff.“

„Als der Gasthof ganz geschlossen war, hat unser Außer-Haus-Service sehr gut funktioniert. Während der Hotelbetrieb ruhte, haben wir Zimmer renoviert“, berichtete der Restaurant- und Hotelchef. Mittlerweile laufe der Hotelbetrieb wieder gut. „Wir haben sehr viele Touristen, die nun hier Urlaub mit Radtouren machen.“ Clemens Hartmann regte in diesem Zusammenhang den Lückenschluss des Radwegs von der Bundesstraße B 70 in den Ortskern Marienthal entlang der Pastor-Winkelmann-Straße L 401 sowie die Verlängerung des vorhandenen Radwegs in Richtung Raesfeld zur besseren Erreichbarkeit des Naturschutzgebietes „Im Venn“ an. Dieses Projekt taucht immer wieder in der Debatte auf und wäre radtouristisch ein Pfund. Die Attraktivität Marienthals für Fahrradtouristen würde es deutlich erhöhen. Ein entsprechender Antrag der CDU-Ratsfraktion liegt vor.