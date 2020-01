Debatte in Politik : CDU: „Land hat mehr Lobby denn je“

Hamminkeln Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik und das CDU-Kreistagsmitglied Udo Bovenkerk widersprechen Bürgermeister Bernd Romanskis (SPD) Kritik, dass Ballungszentren finanzpolitisch bevorzugt würden.

Um das zu belegen hatten sich beide Politiker mit einer Menge Grafiken, Zahlenkolonnen und finanzpolitischen Vergleichen gewappnet. „Die Gesamtzuweisungen aus dem GFG für Hamminkeln sind von 4,7 Millionen Euro in 2017 auf 9,3 Millionen in 2020 gewachsen“, sagt Charlotte Quik. Landesweit sei in diesem Jahresvergleich die GFG-Verteilsumme von 10,6 auf 12,8 Milliarden gestiegen – also ein Plus von 20,8 Prozent in schwarz-gelber Regierungszeit nach Rot-Grün 2017. Das Fazit der Abgeordneten: „Ein starkes Signal, dass der ländliche Raum eine starke Lobby in Düsseldorf hat.“

Das passt auch zu erklärter christdemokratischer Landespolitik. Hamminkelner Kritik kann sie deshalb nur in Maßen nachvollziehen. Den Bürgermeister, mit dem Charlotte Quik nach eigenem Bekunden „sehr gut“ zusammenarbeitet, erinnert sie an den solidarischen Charakter des GFG, das auch finanziell gebeutelten Kommunen helfen müsse. Zudem, so Quik, hätten Oberzentren auch Funktionen und Angebote vorzuhalten, die von kleinen ländlichen Orten genutzt würden. Dies sei finanziell zu berücksichtigen. In Hamminkeln ist in diesem Zusammenhang das Stichwort „Einwohnerveredlung“, also Zahlung pro Bürger, bei Lokalpolitik und Verwaltung zum Reizwort geworden. An dem daran hängenden Berechnungsmodus möchte sich Quik nicht abarbeiten. Sie verweist stattdessen auf Aufwand- und Unterhaltungspauschale des Landes und darin eingebaute Flächenfaktoren. Hamminkeln als Flächengemeinde profitiert davon. „Das sind finanzielle Stellschrauben, an denen wir drehen können und auch tun“, sagt die Brünerin über die komplexe Fördergeldthematik.