Nach Protesten : CDU will mehr Flächen für Bauern

Wesel Zu viele Äcker fielen durch den Ökoausgleich weg, argumentiert die Weseler CDU.

CDU-Fraktionschef Jürgen Linz regt nun an, dass industrielle Brachflächen ökologisch aufgewertet werden sollten. Alternativ, auch dies machte Linz deutlich, solle man neue Gewerbeansiedlungen nicht mehr auf Ackerfläche realisieren, sondern beim Planungsrecht bestehende Vorgaben auflockern. Linz bringt als Beispiel das ehemalige Hotel Bürick, für das es seitens der Hotellerie keine Verwendung mehr gibt. Das Planungsrecht sieht dort aber einen Hotelbetrieb vor. Linz regt an, dass aus dieser Fläche ja auch Gewerbefläche werden könne. So würde Landwirten an anderer Stelle kein Acker­land verloren gehen. „In Büderich gab es noch vor 30 Jahren in jedem der zwölf Polder zwei Landwirte“, sagt Linz. Nun sei insgesamt in den Poldern nur noch ein Landwirt tätig. Er würde die Hilferufe der Landwirte deutlich vernehmen, sagt Linz. Sein Kollege Reinhold Brandts pflichtet ihm bei. „Im Wirtschaftsausschuss wurde deutlich, wie viele Landwirte sich in ihrer Existenz bedroht sehen.