CDU hat ihren Wunschkandidaten vorgestellt Ex-Karnevalsprinz soll Weseler Bürgermeister werden

Egal, mit welchem Kandidaten die Weseler CDU in den vergangenen 20 Jahren in den Kommunalwahlkampf gezogen ist, am Ende konnte stets Ulrike Westkamp von der SPD die meisten Stimmen auf sich vereinen. Doch nun sehen die Christdemokraten beste Chancen, dass im Herbst 2025 endlich mal wieder ein Mann aus ihren Reihen Chef im Weseler Rathaus wird.