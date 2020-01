Hauhaltsklausur : CDU will Vermietung der Grundschule überprüfen lassen

Die CDU kritisiert die Vermietung der Grundschule Ringenberg. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die CDU als größte Fraktion im Hamminkelner Rat will im Etat neue Akzente setzen bei den Themen Wirtschaftsförderung, Tourismus und Abfallentsorgung. Dazu hat sie nach ihrer Klausur in Vreden am Mittwoch Anträge vorgestellt.

„Das Neue im Haushalt ist nicht richtig, das Richtige ist nicht neu“, sagte Vorsitzender Dieter Wigger. Richtig seien die einmütig beschlossenen Investitionen in die Grundschule Mehrhoog oder die Gesamtschule Hamminkeln. Fragwürdig bleibe der Umgang mit der früheren Grundschule in Ringenberg. Die gegen die Stimmen der CDU beschlossene Vermietung an den Neukirchener Erziehungsverein zur Errichtung einer Förderschule solle daher vom Rechnungsprüfungsamt untersucht werden.

Die CDU-Fraktion hätte gern erneut beantragt, die Grund- und Gewerbesteuern zu senken. Aber dazu fehle die finanzielle Luft. Eine Ursache dafür sei die Vermietung der Ringenberger Schule, in die mindestens 1,2 Millionen Euro städtisches Geld für die Renovierung fließen sollen. Der Kreis Wesel habe eine Beteiligung abgelehnt, da kein Bedarf bestehe. „Der gesamte Betrag ist somit eine rein freiwillige Leistung der Stadt, die durch Steuermittel finanziert werden muss“, sagte Wigger und fragte, ob die Dingdener Hauptschule dem Neukirchener Erziehungsverein als Alternativstandort angeboten worden sei. Außerdem fehle ein Konzept des Vereins, auch der Ringenberger Bevölkerung habe er sich noch nicht vorgestellt.

Zusätzliche Mittel will die CDU für ein Wirtschaftsförderungskonzept und die Gründung einer Stadtmarketinggesellschaft verankern. Letztere solle auch Chancen berücksichtigen, die sich durch den Halt neuer Rhein-Kreuzfahrtschiffe in Wesel ergeben. Die Gastronomie werde davon profitieren.

Der Fraktionschef äußerte sich auch zu Vorschlägen von SPD und FDP, die Dingdener Grundschule in die Hauptschule zu verlegen. Dies verunsichere Eltern, Lehrer und Schüler. An der Dingdener Grundschule sei gerade die Turnhalle aufwendig saniert worden. „Hier wird ein falsches Signal gesetzt, wenn jetzt der Umzug gefordert wird. Das aktuelle Gebäude mitten im Dorf wird optimal genutzt und erfüllt alle Anforderungen“, sagte Wigger.

